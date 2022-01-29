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В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта – где пробки (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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29 января, 14:28
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Проблемы на дорогах появились по техническим причинам, на место уже направили соответствующие службы
Столичные трамваи сегодня опаздывают
Столичные трамваи сегодня опаздывают / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 29 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Сейчас движение некоторых маршрутов задерживается.

Об этом пишет "Киевпастранс".

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №12, 16, 19 на ул. Кирилловской – Куреневский парк в направлении ст.м. "Контрактовая площадь" по техническим причинам.

На место уже направили ответственную службу предприятия.

"Движение возобновлено в 13:56, курсирование с отклонением от графика", – говорится в сообщении.

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Задерживается движение трамваев №5, 28, 35 по ул. Закревского/Сержа Лифаря в направлении ст. м. "Лесная" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Где пробки?

Сегодня в Киеве нет серьезных пробок. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Только на правом берегу Киева движение затруднено на улице Соборной и на проспекте Лобановского.

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В центре столицы тоже не наблюдается больших пробок. Но движение затруднено на Южном мосту.

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