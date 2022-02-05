В Киеве сбой в работе общественного транспорта и пробки – где не проехать (обновлено)

Проблемы возникли по технической причине, на место уже вызвали службу

Движение транспорта в столице изменилось / Фото: Коллаж: Сегодня

5 февраля в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых маршрутов изменилось, а также на дорогах города образовались пробки.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Задерживается движение транспорта

Задерживается движение трамваев №29К по ул. Славгородская- музыкальная школа по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Задерживается движение троллейбусов № 50, 50К по пр. Освободителей – парк Победы в направлении ул. Милославской по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Пробки и ДТП

Сегодня на улице Михайловской произошла авария. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

В столице с утра уже произошло ДТП / Фото: Google Maps

Также из-за ремонтных работ образовалась пробка на Броварском проспекте в районе "Гидропарка".

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Перед мостом Метро сложно проехать / Фото: Google Maps

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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