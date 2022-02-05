В Киеве сбой в работе общественного транспорта и пробки – где не проехать (обновлено)

5 февраля в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых маршрутов изменилось, а также на дорогах города образовались пробки.
Об этом сообщает "Киевпастранс".
Задерживается движение транспорта
- Задерживается движение трамваев №29К по ул. Славгородская- музыкальная школа по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
- Задерживается движение троллейбусов № 50, 50К по пр. Освободителей – парк Победы в направлении ул. Милославской по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Пробки и ДТП
Сегодня на улице Михайловской произошла авария. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
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Также из-за ремонтных работ образовалась пробка на Броварском проспекте в районе "Гидропарка".
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
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