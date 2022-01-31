В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта и пробки – где не проехать (карта)

Сегодня, 31 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых маршрутов изменилось, а также на дорогах города образовались пробки.
Об этом сообщает Киевпастранс.
Что с транспортом
Изменено движение автобусов №97 по улице Клавдиевская. Все из-за припаркованной машины в габарите проезда. На место вызвали полицию.
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Сейчас автобусы №97 ездят до улицы Условие.
Где пробки
На левом берегу Киева серьезные пробки образовались на Броварском проспекте, а также на проспекте Николая Бажана возле метро "Осокорки" и на улице Петра Радзиня.
Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, на улицах Вячеслава Черновола, на проспектах Академика Глушкова и Лобановского.
Также пробка образовалась возле метро "Нивки", "Святошин" и на улице Жилянской.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
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