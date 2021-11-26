В Киеве снова сбой в работе транспорта: где могут быть пробки

Из-за плотного автомобильного трафика по городу много заторов и скопления легкового транспорта

Сбой в работе транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 26 ноября, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение нескольких автобусов.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Изменено движение автобусов №95 на ул. Березняковская, остановка з.п "Левый берег" по причине проведения дорожных работ.

Движение автобусов №95 организовано по п-т. Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы, без въезда на ул. Березняковская.

Также задерживается движение автобусов №7 на Львовской площади по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвана полиция.

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Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этого происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

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В столице много ДТП

Также причиной сбоев в работе транспорта становятся аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Причиной сбоя в работе трамваев становятся неправильно припаркованные автомобили

Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами, и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходится дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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