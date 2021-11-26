Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Что скажет Зеленский? 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве снова сбой в работе транспорта: где могут быть пробки

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 ноября, 08:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за плотного автомобильного трафика по городу много заторов и скопления легкового транспорта
Сбой в работе транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
Сбой в работе транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 26 ноября, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение нескольких автобусов.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

Реклама

Что с транспортом?

Изменено движение автобусов №95 на ул. Березняковская, остановка з.п "Левый берег" по причине проведения дорожных работ.

Движение автобусов №95 организовано по п-т. Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы, без въезда на ул. Березняковская.

Также задерживается движение автобусов №7 на Львовской площади по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвана полиция.

Реклама

Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этого происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

Реклама

В столице много ДТП

Также причиной сбоев в работе транспорта становятся аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Причиной сбоя в работе трамваев становятся неправильно припаркованные автомобили

Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами, и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходится дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

9 245

заболело за неделю в Киeвe

+1%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять