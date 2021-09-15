Видео дня. В Киеве водитель автобуса курил прямо за рулем

Горожане в шоке от такого поведения водителя – курить в салоне общественного транспорта, по их мнению, перебор

Водитель столичного автобуса №69 курил в окно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве горожан возмутил инцидент в общественном транспорте. Водитель, который вез пассажиров, позволил себе курить в салоне, открыв форточку.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

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"Там в КМДА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и прочие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но видимо они совсем позабыли о человеческом факторе", – пишут в Сети.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" говорят, что пока не могут определить личность водителя, который курит во время работы на маршруте.

"Номер автобуса виден нечетко, чтобы можно было как-то реагировать. Если у нас появятся более детальная информация – к водителю будут применены санкции", – рассказали нам в КП "Киевпастранс".

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Позже нам сообщили, что водитель-курильщик работает на автобусном маршруте №69. Его уже разыскали и уволили.

Как будут проверять температуру в общественном транспорте Киева

Один из самых популярных вопросов после объявления требований к киевским перевозчикам – как будет контролироваться надлежащая температура в общественном транспорте Киева.

"Четкий предельный температурный режим – неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. И КГГА должен не просто объявить "новые требования", а обеспечить их жесткий и законный контроль", – пишет он.

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Профильное коммунальное предприятие за последний месяц приобрело чрезвычайно точные термометры и получило на них сертификаты калибровки от "Укрметртестстандарт".

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