Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Видео дня. В Киеве водитель автобуса курил прямо за рулем

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 сентября, 16:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Горожане в шоке от такого поведения водителя – курить в салоне общественного транспорта, по их мнению, перебор
Водитель столичного автобуса №69 курил в окно
Водитель столичного автобуса №69 курил в окно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве горожан возмутил инцидент в общественном транспорте. Водитель, который вез пассажиров, позволил себе курить в салоне, открыв форточку.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

"Там в КМДА большие начальники обещают температурный скрининг, кондиционеры и прочие блага в общественном транспорте. Все бы ничего, но видимо они совсем позабыли о человеческом факторе", – пишут в Сети.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" говорят, что пока не могут определить личность водителя, который курит во время работы на маршруте.

"Номер автобуса виден нечетко, чтобы можно было как-то реагировать. Если у нас появятся более детальная информация – к водителю будут применены санкции", – рассказали нам в КП "Киевпастранс".

Реклама

Позже нам сообщили, что водитель-курильщик работает на автобусном маршруте №69. Его уже разыскали и уволили.

Как будут проверять температуру в общественном транспорте Киева

Один из самых популярных вопросов после объявления требований к киевским перевозчикам – как будет контролироваться надлежащая температура в общественном транспорте Киева.

"Четкий предельный температурный режим – неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. И КГГА должен не просто объявить "новые требования", а обеспечить их жесткий и законный контроль", – пишет он.

Реклама

Профильное коммунальное предприятие за последний месяц приобрело чрезвычайно точные термометры и получило на них сертификаты калибровки от "Укрметртестстандарт".

Ранее мы писали, что:

  • Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Окончательно выходят из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированные в электронные билеты.
  • Также сообщалось, что проезд в столичном транспорте подорожает.
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

15 сентября 1991. В Киеве состоялось всеукраинское народное вече на Софийской площади в поддержку Акта провозглашения независимости Украины...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
4 640 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять