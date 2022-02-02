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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве сократили график работы трамваев – маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 14:38
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В столице транспорт будет ездить по-другому
В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 3 февраля сокращен режим работы трамваев маршрутов № 1, 3. По ул. Покатила-бульв. Кольцова ремонтируют контактную сеть.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Так, с 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила – бульв. Кольцова будет закрыта.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

Маршрут №1:

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  • от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
  • от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

  • от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;
  • от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В службе отметили, что в 05:00 движение будет возобновлено по графику.

В Киеве снова могут ввести спецпропуска

В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

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"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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