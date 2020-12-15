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В Киеве станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыли на вход

15 декабря, 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пока неизвестно, что произошло

В Киеве 15 декабря закрыли станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

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Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

"Пересадочный узел и выход станций работают в обычном режиме", – пишут в службе.

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что станции метро "Крещатик" и "Майдан Незаежности" заминированы.

"Станции закрыты для проверки взрывотехниками. Идет проверка помещений", – сообщили в полиции Киева.

Напомним, что сегодня здесь проходит митинг предпринимателей. Уже несколько раз происходили стычки протестующих с полицией. На Крещатике распыляли слезоточивый газ и бросали шумовые гранаты.

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Ранее мы писали, что в Киеве на протестах предпринимателей пострадали около 40 полицейских. Одного сотрудника полиции во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз.

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Киев протесты Майдан метрополитен Майдан в Киеве

Источник: Сегодня

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