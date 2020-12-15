В Киеве станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыли на вход

В Киеве 15 декабря закрыли станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности".
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.
"Пересадочный узел и выход станций работают в обычном режиме", – пишут в службе.
В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что станции метро "Крещатик" и "Майдан Незаежности" заминированы.
"Станции закрыты для проверки взрывотехниками. Идет проверка помещений", – сообщили в полиции Киева.
Напомним, что сегодня здесь проходит митинг предпринимателей. Уже несколько раз происходили стычки протестующих с полицией. На Крещатике распыляли слезоточивый газ и бросали шумовые гранаты.
Ранее мы писали, что в Киеве на протестах предпринимателей пострадали около 40 полицейских. Одного сотрудника полиции во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз.
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