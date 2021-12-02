В Киеве таксист на бешеной скорости влетел в авто на парковке (видео)

Появилось видео с камер наблюдения. Информации о пострадавших нет

В Киеве произошло масштабное ДТП на проспекте Победы. В Сети появилось видео момента ночной аварии.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Автомобиль KIA стоял припаркован и просто на бешеной скорости в него влетел "неадекватный водитель такси службы Uklon на Hyundai".

"Интересно, что этот автомобиль в компании Uklon еще и классифицируют как бизнес", – пишут в сообщении.

В столице на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

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"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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