В Киеве таксист на бешеной скорости влетел в авто на парковке (видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП на проспекте Победы. В Сети появилось видео момента ночной аварии.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Автомобиль KIA стоял припаркован и просто на бешеной скорости в него влетел "неадекватный водитель такси службы Uklon на Hyundai".
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"Интересно, что этот автомобиль в компании Uklon еще и классифицируют как бизнес", – пишут в сообщении.
В столице на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей
Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.
"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.
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