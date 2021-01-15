В Киеве трамвай сошел с рельсов (видео)

В Киеве в пятницу, 15 января, на Троещине с рельсов сошел трамвай.

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Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

ДТП произошло на улице Курнатовского. На месте образовалась пробка.

"Трамвай устал и сошел с рельс", – говорит очевидец на видео.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", задерживалось движение трамваев № 8, 22, 28, 33к по ул. Курнатовського-ул. С.Стальського в направлении бульвара Перова.

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Позже сообщили, что движение было восстановлено.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

Видео: Сегодня

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