В Киеве требуют декоммунизировать еще не существующую станцию метро

Платформа станции

"Назвать станцию метро "Ветряные горы", а не "Проспект Правды" — петиция под таким названием собирает подписи на сайте Киеврады.

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В ближайшего год-два в Киеве планируют открыть две новые станции метро. Одна из них — "Виноградарь", по названию микрорайона, вторая — "Проспект Правды".

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Это название — атавизм коммунистической пропаганды, ведь проспект был назван в честь коммунистической газеты "Правды".

"Несколько лет назад кавычки убрали. Но изменилась ли от этого суть?" — вопрошает автор петиции.

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Ведь будет постоянно возникать вопрос: что за "правда", почему "правда"? И лукавому объяснению, что это в честь некой абстрактной "правды", поверить будет трудно, уверен автор.

Не исключено, что рано или поздно название проспекта окончательно, без кавычек, декоммунизируют. Чтобы не сделать еще одной ошибки, не стоит называть станцию "Проспектом Правды". Есть альтернатива: прекрасный топоним в той местности — Ветряные горы.

Напомним, киевляне раскритиковали ремонт в подземке: "Туалетная плитка". В переходе, ведущему к станции метро "Тараса Шевченко", меняют старую плитку, которая, по мнению активистов, имеет художественную и историческую ценность.

Кроме того, в столичном метро появились новые указатели: красиво, но нечитабельно.

Видео: Сегодня

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