Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве требуют декоммунизировать еще не существующую станцию метро

6 декабря, 11:52

Ольга Литвин Ольга Литвин

Автор петиции предложил "использовать прекрасный топоним"

Платформа станции

Платформа станции

"Назвать станцию метро "Ветряные горы", а не "Проспект Правды" — петиция под таким названием собирает подписи на сайте Киеврады.

Реклама

В ближайшего год-два в Киеве планируют открыть две новые станции метро. Одна из них — "Виноградарь", по названию микрорайона, вторая — "Проспект Правды".

Читайте также: "Рогатки" для пассажиров. В метро Киева заметили необычные поручни

Это название — атавизм коммунистической пропаганды, ведь проспект был назван в честь коммунистической газеты "Правды".

"Несколько лет назад кавычки убрали. Но изменилась ли от этого суть?" — вопрошает автор петиции.

В тренде
Мужчину, угрожавшего взорвать банк в Киеве, отправили в психбольницу
Реклама

Ведь будет постоянно возникать вопрос: что за "правда", почему "правда"? И лукавому объяснению, что это в честь некой абстрактной "правды", поверить будет трудно, уверен автор.

Не исключено, что рано или поздно название проспекта окончательно, без кавычек, декоммунизируют. Чтобы не сделать еще одной ошибки, не стоит называть станцию "Проспектом Правды". Есть альтернатива: прекрасный топоним в той местности — Ветряные горы.

Напомним, киевляне раскритиковали ремонт в подземке: "Туалетная плитка". В переходе, ведущему к станции метро "Тараса Шевченко", меняют старую плитку, которая, по мнению активистов, имеет художественную и историческую ценность.

Кроме того, в столичном метро появились новые указатели: красиво, но нечитабельно.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

название киевское метро декоммунизация станция метро
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без вариантов: локдаун в Киеве закроет школы и детские садики
Без вариантов: локдаун в Киеве закроет школы и детские садикиТранспорт
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городах
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городахУкраина
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспорт
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспортДругие новости
Могут открывать по графику: как будет работать метро в Киеве во время локдауна
Могут открывать по графику: как будет работать метро в Киеве во время локдаунаТранспорт
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учить
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учитьУкраина
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять