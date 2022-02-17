В Киеве троллейбусы изменят движение – время и маршруты

В Киеве в ночь на 18 февраля будут изменены маршруты троллейбусов № 92Н, 93Н, 94Н. Это произойдет из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Победы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс.
Так, с 00:20 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
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- Маршрут №92Н от просп. Свободы на ул. И. Выговского по действующему маршруту, далее – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский, далее по действующему маршруту.
- Маршруты № 93Н, 94Н соответственно с ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса на просп. Победы по действующим маршрутам, далее – ул. Д. Щербаковского – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы, далее по действующим маршрутам.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.
"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.