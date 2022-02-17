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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве троллейбусы изменят движение – время и маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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17 февраля, 14:12
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Сотрудники предприятия "Киевпастранс" проведут ремонтные работы
В столице общественный транспорт будет ездить по-другому
В столице общественный транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 18 февраля будут изменены маршруты троллейбусов № 92Н, 93Н, 94Н. Это произойдет из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Победы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс.

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Так, с 00:20 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

  • Маршрут №92Н от просп. Свободы на ул. И. Выговского по действующему маршруту, далее – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский, далее по действующему маршруту.
  • Маршруты № 93Н, 94Н соответственно с ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса на просп. Победы по действующим маршрутам, далее – ул. Д. Щербаковского – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы, далее по действующим маршрутам.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.

"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.

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