В Киеве устал мост Метро? В "Киевавтодоре" ответили (фото)

Коммунальщики уже оградили место аварии, но уверяют, что никакой опасности для путепровода и людей, которые им пользуются нет

В Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен. Но в "Киевавтодоре" успокоили киевлян, сообщили, что опасности нет.

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Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации.

"В СМИ распространяют сообщение об обвале конструкций моста Метро. Обращаем внимание, что информация не соответствует действительности. Ситуация произошла не в постройке, а на облицовочных плитах подпорной стенки набережной, которые конструктивно не связана с мостом", – говорится в сообщении.

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Таким образом, согласно заявлению коммунальщиков, конструкции моста не повреждены и никакой угрозы для людей нет. В то же время, часть подпорной стенки действительно оградили, чтобы не создавать опасность для случайных прохожих.

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Ранее мы сообщали, что киевляне активно обсуждают в Сети результаты ремонта деформационного шва на путепроводе по проспекту Степана Бандеры.

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