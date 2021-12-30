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В Киеве вечером отменят рейсы городской электрички – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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30 декабря, 13:55
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Изменения в работе городской электрички произойдут по техническим причинам
Некоторые электрички не выйдут на маршруты.
Некоторые электрички не выйдут на маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 30 декабря отменяют курсирование некоторых вечерних рейсов городской электрички. Изменения будут внесены по техническим причинам.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Список изменений

Вечером ожидается отмена курсирования следующих рейсов городской электрички:

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

"Извиняем за временные неудобства", – отметили в "Киевпастрансе".

Изменения в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт Киева изменит графики работы. На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Фуникулер будет работать круглосуточно.

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31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик",
  • "Майдан Незалежности".

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