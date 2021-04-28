В Киеве водитель эвакуатора припарковался под знаком "стоянка запрещена" и угрожал очевидцам (видео)

Мужчина, который находился за рулем эвакуатора, был агрессивно настроен

В Киеве сегодня произошло ЧП – водитель эвакуатора припарковался в неположенном месте и агрессивно отреагировал на замечание очевидца.

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Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

Водитель припарковал машину-эвакуатор под знаком "стоянка запрещена".

Мужчина, который находился за рулем эвакуатора, был крайне возмущен из-за видеофиксации и даже хотел перейти к более решительным действиям.

"Я сейчас выйду поломаю пальцы, телефон, разобью тебе голову об этот эвакуатор и ты пойдешь отсюда нах..й", – кричит водитель в ролике.

Видео: KIEVMAP

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Как сообщают в Сети, сотрудники полиции, которые находились в 200 метрах от места событий, "сослались на занятость и посоветовала обратиться на линию 102".

Ранее мы писали, что эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку.

Напомним, на Позняках эвакуатор хотел увезти автомобиль с ребенком внутри.