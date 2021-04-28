Українська
$ 27,77
33,56
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве водитель эвакуатора припарковался под знаком "стоянка запрещена" и угрожал очевидцам (видео)

28 апреля, 19:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина, который находился за рулем эвакуатора, был агрессивно настроен

В Киеве сегодня произошло ЧП – водитель эвакуатора припарковался в неположенном месте и агрессивно отреагировал на замечание очевидца.

Реклама

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

Водитель припарковал машину-эвакуатор под знаком "стоянка запрещена".

Мужчина, который находился за рулем эвакуатора, был крайне возмущен из-за видеофиксации и даже хотел перейти к более решительным действиям.

"Я сейчас выйду поломаю пальцы, телефон, разобью тебе голову об этот эвакуатор и ты пойдешь отсюда нах..й", – кричит водитель в ролике.

В тренде
"Герои" или "шваль"? В Киеве пройдет марш памяти дивизии СС "Галичина" (опрос)
Видео: KIEVMAP
Реклама

Как сообщают в Сети, сотрудники полиции, которые находились в 200 метрах от места событий, "сослались на занятость и посоветовала обратиться на линию 102".

Ранее мы писали, что эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку.

Напомним, на Позняках эвакуатор хотел увезти автомобиль с ребенком внутри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Тайны киевского метро: бактерии-диверсанты, женщина-будильник и коровы в переходе
Тайны киевского метро: бактерии-диверсанты, женщина-будильник и коровы в переходеТранспорт
В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)
В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)Происшествия
Под Киевом на ходу взорвался автомобиль: есть погибшие (фото)
Под Киевом на ходу взорвался автомобиль: есть погибшие (фото)Происшествия
В Киеве
В Киеве "героя парковки" закидали мусором и разбили стекло (видео)Происшествия
В Киеве на полтора миллиарда увеличили расходы на строительство метро на Виноградарь
В Киеве на полтора миллиарда увеличили расходы на строительство метро на ВиноградарьТранспорт
Арестович стал
Арестович стал "героем парковки": заблокировал дорогу пожарной машине на 1,5 часаПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять