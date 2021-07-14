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В Киеве пьяный водитель сбил насмерть женщину на мопеде (фото)

14 июля 2021 13:19

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Водитель автомобиля Honda прошел на месте проверку на драгере – прибор показал 2:59 промилле

На снимке место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

Тройне смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Бударина, 3 возле села Чайки, при выезде на трассу. В дорожно-транспортном происшествии участвовали легковой автомобиль, грузовик и мопед. Как сообщает корреспондент "Сегодня", женщина, которая управляла мопедом погибла от полученных травм на месте.

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Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda наехал на женщину, которая управлял мопедом. От удара она попала под колеса автомобиля. Он протянул ее несколько метров и врезался в грузовик DAF.

Зеваки собрались вокруг. Фото: ДТП. Kiev.ua

Зеваки собрались вокруг. Фото: ДТП. Kiev.ua

От полученных травм женщина 1977 года рождения скончалась на месте. В результате ДТП на трасе образовалась пробка. На место приехали медики и спасатели, чтобы достать тело из-под автомобиля. Сотрудники полиции устанавливают все детали и механизм ДТП.

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Известно, что водитель автомобиля Honda прошел на месте проверку на драгере. Прибор показал 2:59 промилле.

А в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы пытаются установить местонахождение подозреваемого.

Также напомним, на трассе Одесса – Рени под колеса авто попали две женщины с ребенком.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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