В Киеве водителя автобуса поймали пьяным за рулем (фото)

В Киеве утром патрульные обнаружили пьяного перевозчика, который собирался заступить на маршрут.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Инспекторы заметили автобус "Богдан", который двигался по улице Стеценко с нарушением правил дорожного движения.

"Патрульные остановили транспортное средство, в салоне которого не было пассажиров, водитель объяснил, что как раз собирается на конечную остановку маршрута. Во время разговора инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта и выраженное дрожание пальцев рук", – говорится в сообщении.

Реклама

Пройти тест на алкоголь водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему. На водителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украине повысили штрафы для водителей. Теперь, если пьяное вождение привело к травмам или летальному исходу, будут реальные сроки.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама