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В Киеве вслед за общественным транспортом подорожают маршрутки. Мы узнали подробности

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 07:00
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Стало известно, что думают о подорожании частные перевозчики
В Киеве могут подорожать маршрутки. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве могут подорожать маршрутки. Фото: коллаж "Сегодня"

Планы властей повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 гривен взбудоражили Киев. Люди уже думают, где и как побыстрее оформить карточку киевлянина, чтобы оплачивать стоимость проезда по 12 гривен.

Что думают о подорожании частные перевозчики – читайте далее в материале "Сегодня".

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Решение будет обсуждаться

В мэрии говорят, что решение еще не окончательное и необходимо провести общественные слушания.

Пока озвучены те цифры, которые хотят установить перевозчики – Киевский метрополитен и "Киевпастранс".

"Для тех, кто действительно живет в Киеве и пользуется общественным транспортом, предлагается установить стоимость проезда по карточке киевлянина – 12 гривен. Для остальных стоимость будет отличаться в зависимости от того, каким проездным человек пользуется", – поясняют в КГГА.

Часть перевозчиков думает

В ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области говорят, что нужно дождаться, когда пройдут общественные обсуждения намерений властей о повышении стоимости проезда.

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"Окончательного решения по поводу подорожания стоимости проезда пока нет. Новые расценки озвучены предварительно. На вопрос, будут ли поднимать стоимость проезда в частных маршрутках, пока сложно ответить. Будем смотреть по ситуации. Многое зависит от того, какие требования к перевозчикам будут выставлять городские власти, и какой будет окончательная стоимость проезда в КП "Киевпастранс", – сообщил сайту "Сегодня" Игорь Мойсеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Там отмечают, что этот вопрос будут обсуждать ближе к 1 января и принимать решение.

Подорожание в маршрутках неизбежно

А вот во Всеукраинском объединении перевозчиков отмечают, что раньше все было наоборот – сначала в Киеве дорожал проезд в маршрутках, а затем коммунальный транспорт.

"В этом была логика, поскольку коммунальный транспорт дотируется от города и получает всевозможные субвенции из бюджета. А частные маршрутки городские власти всячески обходят стороной. Подорожание транспорта неизбежно – дорожает все: горючее, запчасти, электроэнергия. Но то, что город решил поднять стоимость проезда сразу в 2,5 раза, мягко говоря шокировало всех", – заявил сайту "Сегодня" Игорь Житинский, глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.

По его словам, если власти все же установят такие тарифы за проезд, то маршрутки однозначно тоже будут дорожать.

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"Это неизбежно. Маршрутки будут дорожать. А что остается перевозчикам? Они покупают за свой счет транспорт, несут на себе всю финансовую нагрузку. Они просто не могут быть альтруистами и работать в убыток себе. Но мне кажется, что городские власти манипулируют цифрами. И пока неизвестно для чего это делается. Я не исключаю, что будет заявлена другая стоимость, меньше 20 гривен", – отвечает Игорь Житинский.

Совет коммунальщикам

Глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков советует руководителям коммунального транспорта Киева хоть раз честно отчитаться о своей работе перед общественностью.

"У нас парадоксальная ситуация. Коммунальные предприятия убыточные, а их руководители довольно таки состоятельные люди. Транспортная коммунальная сфера очень непрозрачная. Практически невозможно объяснить, откуда и как они формируют тарифы. Видимо, кому-то не хватает денег на очередной "Мерседес". Судите сами, за деньги киевлян-налогоплательщиков покупается новый транспорт, цена которого в несколько раз выше, чем на рынке, за деньги киевлян этот транспорт дотируется, а тут еще и проезд для киевлян будет выше даже, чем на частных маршрутках. Это просто абсурд", – говорит Игорь Житинский.

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

  • Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
  • В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
  • Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
  • Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
  • Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

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