В Киеве задерживается движение общественного транспорта: где не проехать

Кроме того, было введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания)

Киев "сковали" пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение автобусов и троллейбусов.

Об этом пишет "Киевпастранс".

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Где затруднено движение

Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к. по направлению Керченская площадь – проспект Шухевича – проспект Степана Бандеры из-за скопления автотранспорта.

На место вызвана полиция.

Также стало известно о задержке движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту С. Бандеры, 21 в направлении ст. "Зенит" по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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После чего, в 08:35 движение было восстановлено, однако курсирование осуществляется с отклонением от графика.

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