В Киеве "стоит" общественный транспорт: список маршрутов (карта)

В столице также перекрыли движение транспорта в центре

В городе пробки и сбой в работе транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение автобусов и трамваев.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.

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Изменено движение автобусов № 87, 108 по ул. Шумского по причине проведения дорожных работ.

Движение автобусов организовано по ул. Тычины.

Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

А трамвай №16 курсирует с отклонением от графика.



По ул. Тимошенко 6 произошло ДТП. На месте работала полиция.

Пробки в столице

Также в городе из-за протестов образовалось множество пробок. Больше всего из на правом берегу.

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Сложно проехать транспорту на проспекте Победы, улице Александра Довженко, улице Борщаговская, Индустриальный переулок, улице Вадима Гетьмана.

Пробки в Киеве. Скрин: Google Maps

Весь центр Киева перекрыт

В Киеве 1 декабря из-за проведения массовых мероприятий полностью перекрыли движение в центре города. Перекрыли более десятка улиц.

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С шести утра 1 декабря полностью перекрыты следующие улицы:

Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;

улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;

улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;

улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;

переулок Т. Шевченко;

улица Бориса Гринченко;

улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;

улица Круглоуниверситетская;

улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;

улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;

улица Институтская – от Садовой до Майдана;

улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

Протесты в Киеве. Фото: сайт "Сегодня"

Движение маршрутов будет организовано:

троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";

автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;

автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".

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