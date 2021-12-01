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В Киеве "стоит" общественный транспорт: список маршрутов (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 декабря, 09:52
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В столице также перекрыли движение транспорта в центре
В городе пробки и сбой в работе транспорта
В городе пробки и сбой в работе транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение автобусов и трамваев.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.

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Изменено движение автобусов № 87, 108 по ул. Шумского по причине проведения дорожных работ.

  • Движение автобусов организовано по ул. Тычины.
  • Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

А трамвай №16 курсирует с отклонением от графика.

По ул. Тимошенко 6 произошло ДТП. На месте работала полиция.

Пробки в столице

Также в городе из-за протестов образовалось множество пробок. Больше всего из на правом берегу.

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Сложно проехать транспорту на проспекте Победы, улице Александра Довженко, улице Борщаговская, Индустриальный переулок, улице Вадима Гетьмана.

Пробки в Киеве. Скрин: Google Maps
Пробки в Киеве. Скрин: Google Maps

Весь центр Киева перекрыт

В Киеве 1 декабря из-за проведения массовых мероприятий полностью перекрыли движение в центре города. Перекрыли более десятка улиц.

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С шести утра 1 декабря полностью перекрыты следующие улицы:

  • Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
  • улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
  • улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;
  • улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;
  • переулок Т. Шевченко;
  • улица Бориса Гринченко;
  • улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
  • улица Круглоуниверситетская;
  • улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
  • улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
  • улица Институтская – от Садовой до Майдана;
  • улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

Протесты в Киеве. Фото: сайт "Сегодня"
Протесты в Киеве. Фото: сайт "Сегодня"

Движение маршрутов будет организовано:

  • троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
  • автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
  • автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;
  • автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
  • автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".

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