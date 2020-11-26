В Киеве закроют метро – условия локдауна

Введение жесткого локдауна ставит под угрозу закрытие столичного метрополитена. Сайт "Сегодня" выяснял – закроют ли метро.

"Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели", – пояснил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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В Киевском метрополитене отмечают, что они не принимают решение самостоятельно.

"Этот вопрос решается на уровне правительства. Необходимо решение Кабинета министров о закрытии метро. И мы будем его выполнять. Что же касается технической стороны вопроса, то у нас есть уже опыт закрытия метро, как это было в марте этого года. Когда это может произойти – день и время – решается на уровне государства", – рассказала сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Ранее мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал введение жесткого карантина в Украине на 3-4 недели. По его словам, сейчас нужно решить вопрос с компенсациями для бизнеса и срочно ужесточать карантин.

Тем временем для бизнеса уже готовят компенсации. Верховная Рада должна будет рассмотреть законопроекты, которые призваны помочь предпринимателям пережить локдаун.

Напомним, на утро 26 ноября в Украине подтвердили 15 331 новый случай заражения коронавирусом (677 189 с начала эпидемии). За среду умерли 225 украинцев (11 717 с начала эпидемии), а выздоровели 9617 человек (317 395 с начала эпидемии).

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