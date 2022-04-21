В Киеве закроют одну из станций метро – дата и причина

Работать будет один пересадочный узел

В столице будет закрыта одна станция метро. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 22 апреля, в Киеве станция метро "Золотые ворота" будет закрыта на вход и выход. Это связано с подготовкой благотворительного концерта группы "Океан Эльзы".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Так, 22 апреля пересадка на станцию "Театральная" не будет работать.

Движение поездов по "зеленой линии" будет происходить между станциями "Сырец" – "Лукьяновская" и между станциями "Красный хутор" – "Дворец спорта".

Работать будет один пересадочный узел "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого".

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На других линиях движение поездов остается без изменений.

В Киеве возобновили работу "красной" линии метро

В столице с 21 апреля возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда теперь ходят от "Академгородка" до "Лесной". Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Отмечается, что пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Независимости" остается закрытым. На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.

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Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Кловская".

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