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В Киеве "заминировали" семь станций метро

18 марта, 15:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас на станциях идет проверка

В Киеве семь станций метро закрыты на вход и выход.

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Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

Поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – пишут в ведомстве.

Какие станции закрыты:

  • "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
  • "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
  • "Майдан Незалежности";
  • "Крещатик";
  • "Академгородок";
  • "Красный хутор";
  • "Героев Днепра".
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Как "Сегодня сообщили в полиции Киева, поступило сообщение о минировании семи станций Киевского метрополитена на разных линиях.

"Проверка уже идет. Решение о закрытии станций будет приниматься отдельно", – рассказали нам в полиции.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

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Киев метро Крещатик метрополитен льва толстого академгородок

Источник: Сегодня

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