В Киеве "заминировали" семь станций метро

Сейчас на станциях идет проверка

В Киеве семь станций метро закрыты на вход и выход.

Реклама

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

Поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – пишут в ведомстве.

Какие станции закрыты:

"Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";

"Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";

"Майдан Незалежности";

"Крещатик";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

Реклама

Как "Сегодня сообщили в полиции Киева, поступило сообщение о минировании семи станций Киевского метрополитена на разных линиях.

"Проверка уже идет. Решение о закрытии станций будет приниматься отдельно", – рассказали нам в полиции.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама