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В Киеве заминировали станцию метро

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17 января, 18:39
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Анонимное сообщение поступило на кол-центр СБУ. Кинологи и взрывотехники уже ищут взрывчатку
Сейчас на станции станции проходят проверки / Коллаж "Сегодня"
Сейчас на станции станции проходят проверки / Коллаж "Сегодня"

В Киеве заминировали станцию метро. Сейчас она закрыта для входа и выхода пассажиров. Звонок о минировании поступил анонимно.

Об этом сообщает КГГА.

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Что известно

Заминировали станцию метро "Позняки". В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что анонимное сообщение поступило на кол-центр СБУ.

"Пришло электронное сообщение с неизвестного аккаунта. Сейчас на место выехали взрывотехники и кинологи. Проводится проверка помещений станции", – говорят в полиции Киева.

Станцию метро закрыли в вечерний час-пик, когда тысячи жителей спального района возвращаются с работы. Людям придется выходить из метро на "Осокорках" и добираться домой пешком или на маршрутках.

Волна "минирований" в Украине

12 и 13 января в Украине произошли волны "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

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По словам психолога, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

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