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В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" (фото, видео)

6 мая, 18:20

Александр Марущак , Юлия Ляхова

В полицию поступил анонимный звонок о минировании, правоохранители проверяют территорию над станцией метро

Фото: Виктор Далюк

Фото: Виктор Далюк

В Киеве на вход и выход закрыли центральный вестибюль станции метро "Крещатик" (выход к ул. Крещатик). Правоохранители проверяли прилегающую территорию, в связи с анонимным звонком о минировании.

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Как сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, проверялась территория над станцией метро.

Видео: Виктор Далюк

"Полицейские проверяют территорию над станцией метро "Крещатик", а точнее помещение, которое там расположено. Это не наша территория. Но видимо, для безопасности пассажиров закрыли станцию "Крещатик" на вход и выход", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Сейчас метро работает в обычном режиме, станцию открыли на вход и выход.

Фото: Виктор Далюк
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Фото: Виктор Далюк

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Также мы писали о том, что в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" полицейские задержали двух мужчин с боевыми гранатами.

Также напомним, в метро Киева будут оказывать медпомощь.

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