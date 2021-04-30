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В Киеве запускают социальное такси для людей с инвалидностью (фото)

30 апреля, 21:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Автомобили уже оборудованы для людей с ограниченными возможностями, микроавтобусы готовят к выходу на маршрут

В Киеве скоро будут курсировать социальные такси, которые будут перевозить жителей столицы с инвалидностью.

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Об этом написала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Сегодня Департамент социальной политики КГГА подписал договор на закупку этой услуги с компанией-победителем открытых торгов ООО" КАТП-0449 ". А перевозчик уже начал подготовку автомобилей к выходу на маршруты", – говорится в сообщении.

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Хонда прикрепила видео, на котором показала автомобили, которые готовят для перевозки пассажиров. На маршруты они выйдут еще комфортнее, ведь продолжаются определенные усовершенствования.

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"Время, когда начнется прием заявок мы объявим дополнительно уже совсем скоро", – написала Хонда.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве запустили пилотный проект социального такси для детей с инвалидностью.

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