В Киеве запускают социальное такси для людей с инвалидностью (фото)

Автомобили уже оборудованы для людей с ограниченными возможностями, микроавтобусы готовят к выходу на маршрут

В Киеве скоро будут курсировать социальные такси, которые будут перевозить жителей столицы с инвалидностью.

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Об этом написала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Сегодня Департамент социальной политики КГГА подписал договор на закупку этой услуги с компанией-победителем открытых торгов ООО" КАТП-0449 ". А перевозчик уже начал подготовку автомобилей к выходу на маршруты", – говорится в сообщении.

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Хонда прикрепила видео, на котором показала автомобили, которые готовят для перевозки пассажиров. На маршруты они выйдут еще комфортнее, ведь продолжаются определенные усовершенствования.

"Время, когда начнется прием заявок мы объявим дополнительно уже совсем скоро", – написала Хонда.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве запустили пилотный проект социального такси для детей с инвалидностью.