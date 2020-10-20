В Киеве запустили экспериментальный автобус между Виноградарем и "Академгородком"

Он будет курсировать месяц

В Киеве с 20 октября запустили экспериментальный автобусный маршрут № 102-А.

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Об этом сообщили в КГГА.

Так, маршрут будет курсировать от ул. Свободы до станции метро "Академгородок".

"Эксперимент продлится до 20 ноября для изучения спроса пассажиров", – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Отметим, что сейчас отсутствует прямое транспортное сообщение жилого массива Виноградарь и станции метро "Академгородок". Поэтому был выпущен этот экспериментальный маршрут.

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Он будет курсировать с интервалами в часы пик – 12 минут и в межпиковые – 15 минут.

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"Если маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров, его оставим работать в постоянном режиме", – добавил Валентин Осипов.

Ранее мы писали, что Запорожский автозавод собрался продавать автобусы в Европу.

Напомним, во Львове загорелся пассажирский автобус – огонь повредил моторный отсек автобуса и два окна в салоне.

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