В Киеве запустили экспериментальный автобус между Виноградарем и "Академгородком"

В Киеве с 20 октября запустили экспериментальный автобусный маршрут № 102-А.
Об этом сообщили в КГГА.
Так, маршрут будет курсировать от ул. Свободы до станции метро "Академгородок".
"Эксперимент продлится до 20 ноября для изучения спроса пассажиров", – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.
Отметим, что сейчас отсутствует прямое транспортное сообщение жилого массива Виноградарь и станции метро "Академгородок". Поэтому был выпущен этот экспериментальный маршрут.
Он будет курсировать с интервалами в часы пик – 12 минут и в межпиковые – 15 минут.
"Если маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров, его оставим работать в постоянном режиме", – добавил Валентин Осипов.
Ранее мы писали, что Запорожский автозавод собрался продавать автобусы в Европу.
Напомним, во Львове загорелся пассажирский автобус – огонь повредил моторный отсек автобуса и два окна в салоне.
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