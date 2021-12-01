В Киеве завтра изменят движение автобусов: список маршрутов

Свои маршруты поменяют два автобуса на 4 часа

Автобусы поменяют маршрут завтра, 2 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 2 декабря, будут изменены маршруты автобусов №№ 104, 108. Ориентировочно это будет с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Почему автобусы поменяют маршрут

Автобусы поменяют свои маршруты из-за работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на разворотной площадке автобусов по адресу просп. Николая Бажана, 3.

Как будут ездить автобусы

Движение автобусов №№ 104, 108 в направлении движения ст. г. Харьковская будет организовано в соответствии с с. Бортничи и ул. Митрополита Андрея Шептицкого на ул. Декабристов по действующим маршрутам, дальше – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Декабристов, а потом снова по действующим маршрутам.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

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Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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