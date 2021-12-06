В Киеве завтра изменят работу общественного транспорта – список маршрутов

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы

В Киеве транспорт будет работать по-другому. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь с 7 на 8 декабря транспорт будет работать на час дольше. Это связано с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" Донецк и "Шериф" Тирасполь.

Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

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Будет продолжена работа маршрутов:

троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусных в режиме маршрутного такси -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этого происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

В столице много ДТП

Также причиной сбоев в работе транспорта становятся аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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Причиной сбоя в работе трамваев становятся неправильно припаркованные автомобили

Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами, и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходится дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже, чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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