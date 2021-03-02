В Киеве завтра могут ограничить вход на трех станциях метро

Вечером 3 марта на трех станциях метро в Киеве возможны ограничения на вход для пассажиров.

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Об этом сообщает КГГА.

Так, в 17:00 на НСК "Олимпийский" начнется игра между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка).

"Ограничения (не закрытие) на вход возможны после окончания игры на станциях метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что на станции метро "Теремки" образовалась толкучка из пассажиров. Люди толпились возле дверей на входе в вестибюль станции.

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Также мы писали, что столпотворение было на станции "Вокзальная".

Напомним, в метро Киева появятся "ласковые" турникеты, читайте, на каких станциях их установят.

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