Выходные в пробках: столичный мост Патона тоже перекроют (карта)

В Киеве в воскресенье, 11 октября, ограничат движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную и с Днепровской Набережной на мост Патона.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия", – говорится в сообщении.

Так, с 7:00 утра 11 октября до 7:00 утра 12 октября здесь будет ограничено движение транспорта.

Реклама

Ранее мы писали о том, что в Киеве на Гаванском мосту частично ограничат движение автомобильного транспорта на этих выходных – 10 и 11 октября. На мосту будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия.

Также 11-12 октября в столице будет ограничено движение в связи с официальным визитом президента Республики Польши Анджея Дуды в столицу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама