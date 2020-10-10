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Выходные в пробках: столичный мост Патона тоже перекроют (карта)

10 октября, 14:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На мосту пройдет ремонт дорожного покрытия

В Киеве в воскресенье, 11 октября, ограничат движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную и с Днепровской Набережной на мост Патона.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия", – говорится в сообщении.

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Так, с 7:00 утра 11 октября до 7:00 утра 12 октября здесь будет ограничено движение транспорта.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве на Гаванском мосту частично ограничат движение автомобильного транспорта на этих выходных – 10 и 11 октября. На мосту будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия.

Также 11-12 октября в столице будет ограничено движение в связи с официальным визитом президента Республики Польши Анджея Дуды в столицу.

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Киев мост патона перекрытие движения

Источник: Сегодня

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