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В киевском метро диктор странно кашлял во время объявления: что произошло (видео)

26 июля 2021 13:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В подземке провели перформанс ко Дню борьбы с раком легкого – в Украине около 70% пациентов попадают к врачу с таким диагнозом уже на поздних стадиях

Как реагировали пассажиры на акцию. Фото: коллаж "Сегодня"

Как реагировали пассажиры на акцию. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалась социальным перформансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа. Как сообщает корреспондент "Сегодня", организаторы акции решили таким образом привлечь внимание к заболеванию.

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"Проблема рака легкого стала частью информационного шума, рутины, на которую не обращают внимание. Поэтому мы решили громко заявить об этом среди привычного шума прибытия поездов, разговоров пассажиров и объявлений в метро, ​​- говорит Максим Проскуров, организатор проекта, директор департамента по связям с общественностью компании "Рош Украина". – О раке легкого невозможно молчать, ведь он ежегодно уносит жизни более 9000 украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, и около 70% пациентов попадают к врачу уже на поздних стадиях".

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На станциях раздавались стандартные объявления типа "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой". В конце сообщения диктор закашливался и призывал следить за своим здоровьем, обращать внимание на кашель и регулярно посещать врача.

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Столичный парковщик. Фото: коллаж "Сегодня"
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Для перформанса организаторы выбрали многолюдные станции киевского метро – "Вокзальную", "Левобережную" и пересадочную "Театральную".

Статистика осведомленности украинцев

  • В Украине ежегодно диагностируют около 13 тысяч украинцев, а более 9 тысяч умирает. Около 70% пациентов попадают к врачу уже на поздних стадиях.
  • Кашель, не проходит или усиливается – является одним из самых распространенных симптомов рака легкого.
  • По данным международного исследовательского агентства IFAK Institut, 60% украинцев не знают симптомов рака легкого, 48% полагают, что онкология – это смертельный приговор.

Ранее мы писали, что украинская гимнастка Валерия Юзвяк излечилась от рабдомиосаркомы (агрессивной злокачественной опухоли), которую ей диагностировали в начале года.

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