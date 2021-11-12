В Киевском метро нашли хозяина потерянных подарков (фото)

12 ноября в Киевском метрополитене нашли хозяина потерянных подарков. Он забыл их в транспорте 9 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Потерянные подарки нашли своего владельца
Как стало известно, местный житель Богдан Ващенко готовил праздник для своей девушки, ехал с пакетами за тортом и цветами и задремал. Когда схватился и выбежал на станции "Дворец спорта", понял, что пакеты остались в вагоне.
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Одна из пассажирок отдала их работникам конечной станции "Сырец". Подарки передали в Бюро находок.
Парень уже и не надеялся вернуть пропажу, когда дядя сбросил ему ссылку и один из сюжетов СМИ.
Точно описав содержимое коробок, киевлянин забрал свои подарки, оплатив 57,6 грн. за хранение.
Отмечается, что теперь праздник с любимой планирует на выходные.
Как сейчас работает метро
Городской транспорт и метрополитен работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении. Нарушители карантина должны будут платить штрафы.
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