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В киевском метро уничтожают старинную плитку на станциях: чем ее заменят

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 сентября, 12:35
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Ремонтные работы проводят на станциях: "Черниговская", "Ипподром", "Площадь Льва Толстого", "Дорогожичи", "Житомирская" и "Контрактовая площадь"
В подземке продолжается ремонт инфраструктуры
В подземке продолжается ремонт инфраструктуры / Фото: Коллаж: Сегодня

В КП "Киевский метрополитен" объяснили, почему в подземном переходе станции метро "Контрактовая площадь" демонтировали аутентичную облицовочную плитку и положили вместо нее стандартную.

Старую плитку заменяют, поскольку "она больше не производится и достаточно сильно повреждена за 45 лет эксплуатации", сообщают в пресс-службе.

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Ремонт метрополитена проводят в рамках годового плана. Работы продолжаются на таких станциях "Черниговская", "Ипподром", "Площадь Льва Толстого", "Дорогожичи", "Житомирская" и "Контрактовая площадь".

Вот такая современная плитка появилась на "Контрактовой площади". Фото: Клим Братковский
Вот такая современная плитка появилась на "Контрактовой площади". Фото: Клим Братковский / Фото: Facebook

"Таких мест много можно встретить в городе – керамика или мозаика на стенах заводов, школ, поликлиник, институтов. Эти объекты не имеют охранных статусов, а соответственно ремонтируются по общим нормам. Однако на территории наших станций мы решили оставлять небольшие квадраты для истории метрополитена. Позже рядом будут размещены таблички с кратким описанием и авторами образцов", – рассказала заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон.

Когда построят второй выход с "Вокзальной"

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Ранее мы рассказывали, что станция "Вокзальная" – одна из самых загруженных в киевском метро. На единственном входе, который служит городу более 60 лет, выстраиваются гигантские очереди пассажиров. Это ярко заметно в начале осени, когда в Киев массово возвращаются студенты и люди, которые приезжают в столицу на работу из пригородов.

Городские власти уже много лет обещают построить второй выход с "Вокзальной". Даже заявлялось, что она станет пересадочной, когда построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

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В прошлом году Киевский метрополитен объявил тендер на разработку проекта второго выхода с "Вокзальной", но он так и не состоялся. Стоимость проекта тогда оценивалась в более чем 71 миллион гривен.

"Мы объявляли тендер на проект второго выхода станции "Вокзальная". Но он, увы, не состоялся. Повторно тендер пока не объявляли", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

Ранее мы писали:

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