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В киевском метро огромные толпы: как камеры будут фиксировать нарушение карантина (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 октября, 20:37
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Из трех дверей на станции метро – открыта только одна, поэтому пассажиры не могут соблюдать социальную дистанцию

Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду по программе "Дія". Уже создано 900
мобильных бригад. А столичную подземку планируют обустроить камерами наблюдения, чтобы фиксировать
нарушение карантинных ограничений.

Сайт "Сегодня" не стал ждать этих камер, а просто снял то, что происходит в час пик на столичных станциях метро.

В ролике видите вход на станцию ​​Вокзальная. Из трех дверей – открыта только одна, поэтому на входах – огромные толпы.

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"Уважаемые пассажиры! Станция работает с временными ограничениями во избежание скопления
человек. Пожалуйста, подождите! Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию", – говорят в метро.

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С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

  • детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;
  • дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

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