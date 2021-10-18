В киевском метро огромные толпы: как камеры будут фиксировать нарушение карантина (видео)

Из трех дверей на станции метро – открыта только одна, поэтому пассажиры не могут соблюдать социальную дистанцию

Полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-коду по программе "Дія". Уже создано 900

мобильных бригад. А столичную подземку планируют обустроить камерами наблюдения, чтобы фиксировать

нарушение карантинных ограничений.



Сайт "Сегодня" не стал ждать этих камер, а просто снял то, что происходит в час пик на столичных станциях метро.

В ролике видите вход на станцию ​​Вокзальная. Из трех дверей – открыта только одна, поэтому на входах – огромные толпы.

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"Уважаемые пассажиры! Станция работает с временными ограничениями во избежание скопления

человек. Пожалуйста, подождите! Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию", – говорят в метро.

Какие правила введут 21 октября для наземного транспорта?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;

дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

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