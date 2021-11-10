В Киевском метрополитене ищут хозяина потерянных подарков

9 ноября в бюро находок метрополитена передали потерянные подарки. В коммунальном предприятии ищут хозяина.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".
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В бюро находок передали две праздничные коробки.
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"Мы не хотим, чтобы праздник был потерян. Давайте поможем найти владельца, и чтобы этот День рождения у именинника был лучшим. Верим и знаем, что чудеса бывают!", – заявили в метрополитене.
Телефон бюро находок (044) 238 43 13. Рабочие часы с 08:00 до 17:00.
Как сейчас работает метро
Городской транспорт и метрополитен работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении. Нарушители карантина должны будут платить штрафы.
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