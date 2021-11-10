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В Киевском метрополитене ищут хозяина потерянных подарков

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
10 ноября, 06:00
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Подарки в бюро находок передали сегодня
Подарки передали в бюро находок / Коллаж "Сегодня"
Подарки передали в бюро находок / Коллаж "Сегодня"

9 ноября в бюро находок метрополитена передали потерянные подарки. В коммунальном предприятии ищут хозяина.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Подробности

В бюро находок передали две праздничные коробки.

"Мы не хотим, чтобы праздник был потерян. Давайте поможем найти владельца, и чтобы этот День рождения у именинника был лучшим. Верим и знаем, что чудеса бывают!", – заявили в метрополитене.

Телефон бюро находок (044) 238 43 13. Рабочие часы с 08:00 до 17:00.

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Как сейчас работает метро

Городской транспорт и метрополитен работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении. Нарушители карантина должны будут платить штрафы.

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