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В киевском метрополитене конфликт сотрудницы станции и пассажира перерос в драку (видео)

8 мая, 13:30

Виктория Барановская Виктория Барановская

Двое мужчин пришли на помощь и неожиданно начали драться – сотрудница метрополитена спокойно наблюдала за конфликтом двух мужчин

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

На одной из станций Киевского метрополитена произошел конфликт между сотрудницей метрополитена и женщиной-пассажиркой, который закончился неожиданной дракой двух мужчин.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Две женщины по неизвестной причине начали ссориться. В момент, когда конфликт уже практически закончился, подошла подмога. Двое мужчин, которые присоединились к обсуждению, начали защищать женщин – один работницу метро, а другой пассажирку.

В какой-то момент мужчины начали драться, они махали кулаками через турникеты, потом один из них перешел на сторону оппонента и продолжил там драку. Женщина все время материлась, а работница метрополитена спокойно наблюдала со стороны.

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На видео видно, что за инцидентом наблюдал еще один мужчина, вероятно случайный прохожий. Он пытался успокоить пассажиров.

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Ранее мы сообщали, что сомнительная слава подростков, куривших в метро в локдаун, видимо не дает покоя некоторым киевлянам. Во вторник вечером один из них также решил покурить прямо в вагоне поезда.

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