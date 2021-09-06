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В Киевском метрополитене на "Позняках" образовалась толпа и давка (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 сентября, 14:36
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Закрыли для пассажиров один выход со станции, который ведет к проспекту Бажана
Утром у на станции собралась достаточно большая очередь. Фото: коллаж "Сегодня"
Утром у на станции собралась достаточно большая очередь. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня с самого утра киевлянам пришлось выстаивать огромные очереди у турникетов, чтобы попасть на станцию метро "Позняки". В Киевском метрополитене "Сегодня" сообщили, что все оборудование на станции метро "Позняки" работает исправно.

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Вероятно, скопление пассажиров связано с ремонтом одного из входов-выходов на станцию.

Напомним, он закрыт на ремонт до 18 сентября.

Толпа у входа в метро. Фото: Газета Дарницькі Вісті/Facebook
Толпа у входа в метро. Фото: Газета Дарницькі Вісті/Facebook

Ремонт на "Позняках"

На станции метро "Позняки" закрыли для пассажиров один выход со станции, который ведет к проспекту Бажана.

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Подземный переход перекрыли ограждающей лентой и повесили объявление о том, что до 18 сентября он будет закрыт на ремонт. Пассажирам советуют пользоваться другой частью этого перехода, который ведет к ТЦ "Пирамида".

Сейчас работы в самом разгаре. Рабочие демонтировали старые ступеньки, на место завезли много песка. Ремонтники говорят, что ступеньки изрядно износились.

В Киевском метрополитене подтверждают, что ремонт здесь необходим.

"В переходе меняют изношенное гранитное покрытие. Проверят все решетки, которые установлены над "ямой для таяния снега". Работы не объемные, а косметические, но нужно их завершить, чтобы привести переход в надлежащий вид", – рассказали нам в метрополитене.

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