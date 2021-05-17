В киевском метрополитене на Позняках закроют один из вестибюлей (дата)

Вход не будет работать несколько дней из-за замены турникетов на новые

Один из вестибюлей станции метро "Позняки" не будет работать с 18 по 22 мая из-за замены турникетов. Это не первая станция в столице, на которой произошла замена.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, вестибюль №2 станции метро "Позняки" (в направлении станции "Харьковская") временно не будет работать с 00:53 18 мая до 5:33 22 мая.

"Новые турникеты уже установлены и работают на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Оболонь", "Выдубичи", - говорится в сообщении.

Отметим, что они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную карточку, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Реклама

Ранее мы писали, кто будет пользоваться дефибрилляторами в метро Киева. Они доступны на всех 52-х станциях киевского метрополитена – находятся дефибрилляторы на платформах.

Напомним, что в Киеве женщина родила мальчика прямо в переходе возле станции метро.