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В киевском метро на всех станциях появились дефибрилляторы: где их искать (фото)

11 мая, 17:09

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Дефибрилляторы можно найти по специальным стрелочкам-указателям, теперь они находятся в пассажирской зоне

С сегодняшнего дня все станции метро Киева оборудованы дефибрилляторами. Их разместили в пассажирских зонах и на платформах станций. Об этом сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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По их словам, размещение дефибрилляторов согласовали со Всеукраинским советом реанимации.

"Все дефибрилляторы уже не находятся в кассах, а доступны для пассажиров на всех 52 станциях метро на перронах. С сегодняшнего дня они доступны для пассажиров", – говорят в администрации метро.

Там добавляют, что дефибрилляторы теперь находятся в пассажирской зоне и специальными стрелочками указано, где их искать.

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Их разместили в максимально удобных для пассажиров местах, чтобы можно было ими воспользоваться, если кому-то из людей станет плохо в подземке.

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене спасали мужчину – ему стало плохо прямо в подземке.

Напомним, что в киевском метрополитене конфликт сотрудницы станции и пассажира перерос в драку.

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