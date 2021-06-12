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В Киевском метрополитене назвали себестоимость поездки

12 июня 2021 8:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Каждая поездка должна стоить более чем вдвое дороже, считает руководство столичной подземки

В отличие от прошлого года, метрополитен не закроют. Но доступ к нему будет ограничен

В отличие от прошлого года, метрополитен не закроют. Но доступ к нему будет ограничен

По подсчетам "Киевского метрополитена", себестоимость одной поездки в столичной подземке в 2,5 раза превышает действующий тариф – 8 гривен в одну сторону.

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Об этом на Общественном радио заявила заместитель начальника коммунального предприятия Наталья Макогон.

"В этом году у нас принят в соответствии с процедурой финансовый план предприятия. На этот год себестоимость поездки составляет 20 гривен 5 копеек. Я подчеркну: не тариф, а себестоимость метро", – сказала Макогон.

Она напомнила и о планах обновить вагонный парк, закупив полсотни новых вагонов. На это будет потрачено 50 млн евро по кредиту Европейского банка реконструкции и развития – то есть каждый вагон обойдется горбюджету в 1 миллион евро.

Все эти вагоны пойдут на "зеленую линию" – в депо Харьковское, поскольку после открытия двух новых станций на этой ветке будет необходимо держать график курсирования поездов. Получить вагоны планируют до открытия станций – первая из них, на Виноградарь, откроется до конца 2021 года.

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Как мы уже сообщали, половина новых составов будет со сквозным проходом, а половина без него. Аналогичные давно используются в метро многих городов мира, в том числе Лондона, Мюнхена, Токио и Торонто.

А о чем говорили в Украине и мире 11 июня, вы можете узнать в видеосюжете:

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