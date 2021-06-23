Українська
$ 27,31
32,47
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В киевском метрополитене парень катался на самокате (видео)

23 июня 2021 7:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Парень ехал прямо в толпе людей на самокате

Мужчина на самокате в переходе с Крещатика на Майдан. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчина на самокате в переходе с Крещатика на Майдан. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене заметили молодого человека, который ехал на самокате. Стоит отметить, что кататься в подземке запрещено.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Нарушитель ехал в переходе со станции "Крещатик" на "Майдан Незалежности".

"Ходить ногами не в тренде", - пишут в Сети.

Реклама

В метрополитене уже обсуждали ранее правила перевозки моноколес и самокатов. Кататься по платформе запрещено.

Читайте также: Подземка подорожает. В Киевском метрополитене рассказали, сохранят ли скидки за покупку поездок оптом

Не пропусти!
Последний шанс Украины на Евро-2020! Кто выведет команду Шевченко в плей-офф
Сборная Украины борется за выход в плей-офф Евро

"Это может привести к реальным сложным травмам", – сказали в метро.

Также напоминаем, что вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле.

Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене одна из станций работает по часам.

Реклама

Тажке мы сообщали, что в вагонах киевского метро пассажиры замечают таблички, на которых указан завод-производитель техники, а именно – вагонов, которые были изготовлены в Российской Федерации. И если раньше на эти таблички никто не обращал внимания, то на седьмой год войны пассажиры это отмечают.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Сделано в России". С видных мест в вагонах киевского метрополитена уберут таблички страны-агрессораТранспорт
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)Происшествия
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)Происшествия
Отец прощался с сыном на месте аварии: что известно о трагически погибшем велосипедисте (фото)
Отец прощался с сыном на месте аварии: что известно о трагически погибшем велосипедисте (фото)Происшествия
В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт
В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь": как добратьсяДругие новости
В Киеве сбили насмерть велосипедиста на Окружной: на месте аварии пробка (фото)
В Киеве сбили насмерть велосипедиста на Окружной: на месте аварии пробка (фото)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять