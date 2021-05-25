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В Киевском метрополитене подорожает проезд? Эксперты сделали прогноз

25 мая, 19:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас стоимость одного билета в метро составляет 8 гривен

В столичном метро поднимут тарифы на проезд. Фото: kiev.politeka.net

В столичном метро поднимут тарифы на проезд. Фото: kiev.politeka.net

Возить пассажиров по 8 гривен – невыгодно. Киевский метрополитен просит столичную власть в несколько раз повысить тарифы. Эксперты в расчетах сомневаются, но прогнозируют, что дороже проезд все же станет, сообщает корреспондент "Сегодня" Анастасия Блищик.

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В метрополитене хотят, чтобы за одну поездку пассажиры платили 20 гривен. То есть повысить просят в два с половиной раза.

Напомним, сейчас проезд стоит 8 грн. Такая же цена в Харькове. А в Днепре – на две гривни дешевле. Но там только одна ветвь и шесть станций. Сейчас некоторым киевлянам и 8 грн – это дорого. Поэтому покупают специальную карточку и экономят на каждой поездке полторы гривни. А некоторые свои деньги не сильно и считают.

Видео: Сегодня

"Я считаю, что это недорого 20 грн, я вот на такси приехала к метро за 60. Это не значит, что у меня очень много денег. Просто я понимаю, что 8 грн – это вообще копейки", – говорит пассажирка.

В Киевском метрополитене повышение цен на проезд уже аргументировали. Мол – работают в убыток. Одна из причин – коронавирус. В прошлом году, когда движение поездов остановилось из-за локдауна, предприятие потеряло миллиард гривен. В этом, по прогнозам экспертов, эта цифра возрастет до трех с половиной миллиардов.

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Поэтому, чтобы выровнять свой бюджет, и просят повысить цены до 20 грн или увеличить финансирование. В транспортном департаменте Киевсовета успокаивают.

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Повысить настолько – не позволят. С учетом средней зарплаты максимальная цена может составлять не более 15 грн.

Во сколько же станет поездка на работу после повышения? Ежедневно в кошельке должно быть 30 грн. Умножим на традиционные 22 рабочих дня. Получается 660 грн. Сейчас метро обходится в 176. И это если не считать другого транспорта – троллейбусов, автобусов, маршруток. И поездок по делам.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в данный момент вопрос новых тарифов обсуждается с экспертами и депутатами Киевсовета.

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