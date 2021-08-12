В киевском метрополитене поймали кошку, которую искали четыре дня (фото)

В четверг, 12 августа, в киевском метрополитене работники метро и зоозащитники гонялись за кошкой, которая сбежала из переноски на станции "Контрактовая площадь".
Об этом написала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Спасибо Kyiv Animal Rescue Group – не зря мы с вами не спали! Кот есть! Точнее кошка! А история такая: эта спасенная волонтерами уличная кошка выскочила из переноски на "Контрактовой площади", – говорится в сообщении.
Кошка почти четыре дня блуждала тоннелями. Теперь она на передержке и в поиске дома.
Такое уже было раньше
В Киевском метрополитене уже убегали животные. Несколько лет назад кот убежал на станции метро "Выдубичи". Однако там животное сумело самостоятельно найти выход из станции и самостоятельно сбежало из подземки.
Читайте также:
- Тайны киевского метрополитена: ванная на станции, резина на рельсах и новые турникеты.
Гигантские очереди в киевском метрополитене. Когда построят второй выход из "Вокзальной".