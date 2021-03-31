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В киевском метрополитене произошла остановка поездов: что случилось (видео)

31 марта, 18:05

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Из-за остановки состава на всей линии образовались толпы пассажиров

В киевском метрополитене произошло ЧП. На станции метро "Оболонь" внезапно остановился поезд, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Из-за остановки состава на всей линии образовались толпы пассажиров.

"Произошла техническая поломка. Машинист высадил пассажиров, а поезд был отправлен в депо на обследование. Движение было остановлено на 7 минут", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Видео: "Сегодня"

Там добавляют, что никто из пассажиров не пострадал. Техническую неисправность будут определять специалисты после полной диагностики поезда.

Ранее мы писали, что в метро Киева поезд двигался с человеком в дверном проеме.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

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Киев метро метрополитен остановка вагоны состав

Источник: Сегодня

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