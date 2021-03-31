В киевском метрополитене произошла остановка поездов: что случилось (видео)

В киевском метрополитене произошло ЧП. На станции метро "Оболонь" внезапно остановился поезд, сообщает корреспондент "Сегодня".
Из-за остановки состава на всей линии образовались толпы пассажиров.
"Произошла техническая поломка. Машинист высадил пассажиров, а поезд был отправлен в депо на обследование. Движение было остановлено на 7 минут", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.
Там добавляют, что никто из пассажиров не пострадал. Техническую неисправность будут определять специалисты после полной диагностики поезда.
Ранее мы писали, что в метро Киева поезд двигался с человеком в дверном проеме.
Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк