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Перегонный тоннель на Виноградарь закончили, но сроки строительства срываются. Что говорят в Киевском метрополитене

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 сентября, 07:30
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В подземке требуют от подрядчика соблюдения сроков строительства новых станций
"Киевметрострой" обратился в суд из-за перенесения сроков строительства
"Киевметрострой" обратился в суд из-за перенесения сроков строительства / Фото: Коллаж: Сегодня

Строительство Киевского метрополитена на Виноградарь продолжается. Как сообщили "Сегодня", уже построен правый перегонный тоннель.

Однако, сроки строительства срываются.

"КП "Киевский метрополитен", как заказчик работ, не согласовывал АО "Киевметрострой" изменение сроков договора. АО "Киевметрострой" обратилось в суд по данному вопросу, судебное заседание запланировано на 16 сентября 2021 года", – сообщили в столичной подземке.

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В Киеве планировали до конца 2021 года запустить на Подольско-Воскресенском мосту автомобильное сообщение и начать работы по строительству метро на Троещину.

Сейчас как раз строится часть метрополитена, которая должна с моста уйти под землю, под железную дорогу. Также продолжаются работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. А со стороны улицы Бальзака ведут обустройство дорожного покрытия, которое примкнет к мосту.

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Когда с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которому фактически положено.

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