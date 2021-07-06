В киевском метрополитене на "Контрактовой площади" толпа и давка: что происходит (видео)

Пассажиров сотрудники метро пускали только через одну дверь

На входе собралось много людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевском метрополитене сегодня, 6 июля, на станции метро "Контрактовая площадь" – столпотворение. Пускают только через одну дверь. В столичной подземке пояснили корреспонденту "Сегодня", что скопление людей связано с временным закрытием вестибюля №1 (в направлении станции "Почтовая площадь").

"Его закрыли, потому как идет замена турникетов", – пояснила нам заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

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По данным метрополитена, этот вестибюль будет закрыт с 6 до 10 июля на время работ.

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене хрупкая девушка подралась с мужчиной. Со слов очевидцев, это произошло в переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".