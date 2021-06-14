В Киевском метрополитене временно закроют станцию: когда и почему

Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевском метрополитене с 15 по 19 июня будет закрыт вестибюль на станции метро "Осокорки" в направлении "Славутича". То есть, выйти на этой станции жители города не смогут.
Об этом сообщили в КГГА.
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Отмечается, что в этот период в подземке будут менять турникеты.
"Новые турникеты уже установлены на многих станциях и принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную карточку, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на станции Киевского метрополитена "Шулявская" поставили два ряда турникетов – пассажиры были в растерянности.
Отметим, турникеты в киевском метро регулярно становятся проблемой – недавно волну негодований вызвали новые турникеты. Горожане сетуют на то, что сами устройства турникетов часто зависают и приходится долго ждать, когда на панели загорится зеленый цвет.
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