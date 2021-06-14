В Киевском метрополитене временно закроют станцию: когда и почему

В столице продолжают ставить новые турникеты – в этот раз менять будут на "Славутиче" и станцию временно закроют

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском метрополитене с 15 по 19 июня будет закрыт вестибюль на станции метро "Осокорки" в направлении "Славутича". То есть, выйти на этой станции жители города не смогут.

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Об этом сообщили в КГГА.

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Отмечается, что в этот период в подземке будут менять турникеты.

"Новые турникеты уже установлены на многих станциях и принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную карточку, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее на станции Киевского метрополитена "Шулявская" поставили два ряда турникетов – пассажиры были в растерянности.

Отметим, турникеты в киевском метро регулярно становятся проблемой – недавно волну негодований вызвали новые турникеты. Горожане сетуют на то, что сами устройства турникетов часто зависают и приходится долго ждать, когда на панели загорится зеленый цвет.

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