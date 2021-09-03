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В Киевской области поезд сбил 15-летнего парня (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 сентября, 15:17
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Житель села Вита-Почтовая скончался на месте, а все потому что он был в наушниках и не слышал сигналы машиниста
Под Киевом несовершеннолетний попал под поезд. Фото: коллаж "Сегодня"
Под Киевом несовершеннолетний попал под поезд. Фото: коллаж "Сегодня"

В Боярке (Киевская область) на железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил парня. Следователи открыли уголовное производство.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской области в Facebook.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

"Предварительно выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Так, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках", – говорится в сообщении.

Место происшествия. Фото: Нацполиция области/Facebook
Место происшествия. Фото: Нацполиция области/Facebook

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От полученных травм 15-летний житель села Вита-Почтовая скончался на месте.

По данному факту следователи Фастовского управления полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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  • Из-за обстрела боевиками станции Авдеевка движение железнодорожных составов в Донецкой области прекращено минимум на три дня.
  • А день назад во Львовской области 18 вагонов грузового поезда Клепаров – Батево сошли с рельсов и перевернулись. Поезд перевозил щебень и железную руду.
  • Не так давнопод Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

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