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В Киевской области в ДТП серьезно пострадала маленькая девочка (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 октября, 12:04
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Ребенок доставлен в Броварскую больницу для оказания медицинской помощи
Копы расследуют столкновение
Копы расследуют столкновение / Фото: Коллаж: Сегодня

На автодороге Борисполь-Днепр возле села Ерковцы произошла авария. 36-летний водитель из Харьковской области, за рулем Mazda, врезался в авто Skoda под управлением 45-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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В результате аварии 8-летняя девочка, из автомобиля Skoda, сломала ключицу.

"Ребенок доставлен в Броварскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 (г. Переяслав) Бориспольского РУП. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил сохранности дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Столкновения было слишком сильным
Столкновения было слишком сильным / Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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