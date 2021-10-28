В Киевской области в ДТП серьезно пострадала маленькая девочка (фото)

На автодороге Борисполь-Днепр возле села Ерковцы произошла авария. 36-летний водитель из Харьковской области, за рулем Mazda, врезался в авто Skoda под управлением 45-летнего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
В результате аварии 8-летняя девочка, из автомобиля Skoda, сломала ключицу.
"Ребенок доставлен в Броварскую больницу для оказания медицинской помощи. На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 (г. Переяслав) Бориспольского РУП. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил сохранности дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
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