В метро Киева изменили график движения поездов: что известно

Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия

Метро Киева в час пик. Фото: коллаж "Сегодня"

В метрополитене Киева интервал движения поездов сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут.

Об этом сообщили в городской администрации.

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В КГГА также сообщили, что возобновляют работу вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

По-прежнему без остановки поезда курсируют мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Закрыт пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности".

Из метро Киева уберут вагоны российского производства

Как рассказали нам в Киевском метрополитене, там планируют начать активный процесс по модернизации и замене вагонов российского производства, которыми пользуется столичное метро, а в Международной ассоциации обещают помощь в этом вопросе. Всего на линиях киевской подземки сейчас эксплуатируется 821 вагон. 726 в разные годы были изготовлены на заводах, которые находятся в РФ.

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